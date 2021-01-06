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Mahalle Mutfaklarının sayısı 14’e ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı mahallelerde 3 TL’ye 3 çeşit yemek hizmeti verdiği “Mahalle Mutfakları”nın sayısı yeni açılan 4 noktayla birlikte 14’e yükseldi. Tarsus, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde yeni açılan noktalarla ağını genişleten Mahalle Mutfakları, Erdemli ilçesinde ise ilk kez başladı.

MERSİN 06.01.2021, 10:44
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Mahalle Mutfaklarının sayısı 14’e ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı mahallelerde 3 TL’ye 3 çeşit yemek hizmeti verdiği “Mahalle Mutfakları”nın sayısı yeni açılan 4 noktayla birlikte 14’e yükseldi. Tarsus, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde yeni açılan noktalarla ağını genişleten Mahalle Mutfakları, Erdemli ilçesinde ise ilk kez başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin ‘Tenceremiz Paylaşım İçin Kaynıyor’ sloganıyla başlattığı Mahalle Mutfakları hizmetinin ağı genişledi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 noktada başlayan hizmet, geçen yılın son aylarında 10 noktaya çıktı. 2021’de yeni açılan 4 noktayla birlikte Mahalle Mutfaklarının sayısı 14’e ulaştı. Toroslar, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde sunulan hizmet, Erdemli ilçesinde açılan Mahalle Mutfağı ile ilk kez başladı. Özellikle dar gelirli yurttaşların yoğun olarak yaşadığı noktalarda başlatılan Mahalle Mutfakları, hafta içi her gün 16.30-18.30 saatleri arasında mersin.bel.tr adresinde duyurulan noktalarda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Erdemli ilçesinde Türbe Caddesi Köylü Garajı karşısında, Akdeniz ilçesinde Turgutreis Mahallesi ve İhsaniye Mahallesinde, Tarsus ilçesinde de Fahrettinpaşa Mahallesi Vefa Köprüsü önünde vatandaşlar bu hizmetten faydalanabiliyor.

“Talep günden güne artıyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Mahalle Mutfaklarının vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü belirterek, “Daha önce 10 noktada hizmet veriyorduk. Bu sayıyı bu hafta itibariyle 14 noktaya çıkarttık. Yeni noktalarımızdan birisi de Erdemli’de. Bu talep günden güne artıyor. Özellikle zor ekonomik şartların yaşandığı bu dönemde çok ilgi görüyor. Artan bu talebi karşılamak adına şu an biri sabit 13 mobil noktada hizmet vermekteyiz. Yakın zamanda 11 sabit noktada olmak üzere konteynerlerimiz de hizmet verecek. Bu noktalarımızı hem yer hem de bölge anlamında daha çok artırarak bu hizmete devam edeceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürü Ali Bolacalı ise “Vatandaşlarımızın pandemi döneminde gıda ve beslenme ihtiyacını karşılamak adına böyle bir kampanyayı başlattık. 3 kap yemek 3 TL” diye konuştu.

“Erdemli’de bu ihtiyacın ciddi oranda olduğunu gördük”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Erdemli’de Mahalle Mutfaklarına büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Pandemi süresince iş yerlerinin kapalı olması, insanların gıda maddelerine ulaşmakta zorlanmasıyla birlikte yemek desteği ihtiyacı olduğunu gördük. Bu konuda Erdemli’nin buna çok ihtiyacı olduğu düşüncesiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, 3 kap yemek 3 lira şeklindeki dağıtımımızın Erdemli’de de olması gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

“Onur verici ve insanı duygulandırıyor”

Erdemli ilçesi Toros Mahallesinde yaşayan İbrahim Çoban ise Büyükşehir Belediyesinin vatandaşla ilgilenmesinin kendisini onurlandığından ve duygulandırdığından söz ederek, “Daha önce böyle bir şey görmedik. Belediyenin vatandaşla ilgilenmesi gerçekten onur verici ve insanı duygulandırıyor böyle şeyler. Bir bardak çay içiyoruz zaten 1,5-2 lira; kaldı ki sen 3 çeşit yemek veriyorsun 3 liraya. Gerçekten teşekkür ediyorum Vahap başkanıma ve ilgilenen tüm personeline. Erdemli’de böyle bir hizmeti görmek beni onurlandırıyor” diye konuştu.

“Hiç olmazsa garibanın karnı doyuyor”

Turgutreis Mahallesi Muhtarı Ahmet Eldeniz de salgın sürecinin vatandaşları ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini belirterek, “Milletin alım gücü biraz düştü. Mahallemde çok işsiz insan var. 3 çeşit yemek 3 lira projesi çok iyi” dedi.
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