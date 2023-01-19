Madımak Parkı içindeki halı saha yenilendi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Madımak Parkı içerisinde bulunan halı sahadaki yenileme çalışmalarını tamamladı.

Bugüne dek Akdeniz’e onlarca spor tesisi kazandıran, mevcut tesis ve sahaları da baştan sona elden geçiren Akdeniz Belediyesi, son olarak Yeni Mahalle’de bulunan Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı yanında bulunan halı sahada kapsamlı bir yenileme çalışması yaptı. Sahadan, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü oyuncularının yanı sıra, kentin amatör futbol kulüpleri de faydalanabilecek.

“Zemini, ışıklandırma sistemi ve çevre kafes telleri yenilendi”

Halı sahada gerçekleşen yenileme çalışmalarını inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Halı sahamız çok yıpranmış, hatta neredeyse kalmamıştı. Bizlere verdiği desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Spor Toto Teşkilatı ile proje hazırladık. Yaptığımız anlaşma sonucunda halı sahanın tüm altyapısı değişti, halıları ve çevresindeki kafes telleri yenilendi. Sahaya yeni ışıklandırma sistemi de kuruldu. Böylece sahamız artık sadece gündüz değil, akşamları da kullanılabilecek” diye konuştu.

“Amatör spor kulüplerimiz de kullanabilecek”

Madımak Parkının hemen yanında bulunan sahanın, şehrin merkezinde yer aldığını kaydeden Gültak, “Amatör spor kulüplerimizin, gençlerimizin kullanabileceği bir sahamızı sıfırdan revize edip tertemiz bir hale getirdiğimiz için gururluyuz. Mersin’e, Akdeniz’e ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Açıklamasının ardından Başkan Mustafa Gültak, halı saha civarında ikamet eden bazı vatandaşlarla sohbet etti, kendisiyle özçekim yapmak isteyen gençlerin isteğini de kırmadı.