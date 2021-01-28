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Lokanta, kafe ve pastane sektörü: “Tek çözüm işletmelerin yeniden açılması”

MERSİN (İHA) – Korona virüs salgınıyla birlikte lokanta, kafeterya ve pastanelerin çok ciddi sorunlar yaşandığını, önemli bir bölümünün kapanmak durumunda kaldığını belirten MTSO 24 No’lu Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, tek çözümün, belirli kurallar çerçevesinde bu işletmelerin yeniden açılmasına izin verilmesi olduğunu söylediler.

MERSİN 28.01.2021, 12:22
Lokanta, kafe ve pastane sektörü: “Tek çözüm işletmelerin yeniden açılması”

MERSİN (İHA) – Korona virüs salgınıyla birlikte lokanta, kafeterya ve pastanelerin çok ciddi sorunlar yaşandığını, önemli bir bölümünün kapanmak durumunda kaldığını belirten MTSO 24 No’lu Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, tek çözümün, belirli kurallar çerçevesinde bu işletmelerin yeniden açılmasına izin verilmesi olduğunu söylediler.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 24 No’lu Lokanta Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak, oluşan sorunun çözümü için önümüzdeki süreçte neler beklediklerini anlattı. Komite olarak bir araya gelip aralarında HES kodu zorunluluğunun da bulunduğu 32 maddelik sıkı önlemler içeren bir taahhütname hazırladıklarını kaydeden meclis üyeleri, bu şartları kabul eden işletmelerin yeniden açılmasını talep etti. Aynı zamanda pandemi boyunca yeme içime sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerindeki SGK ve gelir vergisi yükünün kaldırılmasını da isteyen meclis üyeleri, bunun sağlanması halinde işsizlik sorununun önüne geçilebileceğini vurguladı.

“Pandemi sonrasında personel bulmakta zorlanacağız”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kürek, pandemi süreci bittiğinde işletmelerin personel bulmakta zorlanacağını söyledi. Mevcut durumda restoran ve kafeteryalarda çalışan ustaların, şeflerin, garsonların yemek sektörünü terk etmek durumunda kaldığını hatırlatan Kürek, birçok işletmenin bu süreçte yetişmiş personelini kaybetmek durumunda kaldığını ve işlerin canlanıp restoranların yeniden açılmasıyla birlikte bu personeli toplamanın hiç de kolay olmayacağını ifade etti. Bunun Türkiye genelinde bir sorun olduğunu, pandemi öncesinde dahi kalifiye personel sorunu yaşanırken bugün yetişen elemanların da kaybedildiğini vurgulayan Kürek, “Maalesef birçok işletmemiz önümüzdeki süreçte yeni usta bulmak zorunda kalacak ancak bulamayacak” dedi.

Uygulamalardaki açıklar nedeniyle bu süreçte sektörlerin karşı karşıya getirilmesini ise bir diğer sorun olarak gösteren Kürek, “Ne yazık ki, restoranlar müşteri kabul edemeyince restoran müşterilerinin önemli bir bölümü HES kodu ile içeri girilebiliyor olmaları nedeniyle otellere yöneldi. Bu durum sektörleri karşı karşıya getiriyor. Sektör olarak mutlaka çözüm üretilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“32 maddelik taahhütname hazırladık”

Meclis Üyesi Mehmet Atilla da pandemi nedeniyle restoran, kafe ve pastanelere müşteri kabul edilemiyor olması nedeniyle işletmelerin yaşadığı sıkıntıları ve yeniden hizmet vermeye başlayabilmeleri için yapılması gerekenleri anlattı. Birçok alana HES kodu ile giriş yapılabildiğini hatırlatan Atilla, şunları söyledi:

“Komite olarak başta HES kodu sorma zorunluluğu olmak üzere yeniden faaliyete başlamak isteyen işletmelere uygulanabilecek 32 maddelik taahhütname hazırladık. Bu çalışmayla odamız aracılığıyla konunun TOBB’a oradan da ilgili kurumlara ulaştırılarak sorunumuza çözüm üretilmesini hedefliyoruz. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına bu kuralları yerine getireceğini taahhüt eden, imza altına alan işletmelerin yeniden çalışmasına izin verilmesini talep ediyoruz. Bunu sağlayabilirsek belki de Mersin’den başlayıp Türkiye’ye yayılacak bir akım başlatmış olacağız. Pandemi sürecinde müşterilerimize tam güvenli bir ortamda hizmet verebilmemiz için hazırladığımız bu 32 maddelik taahhütname, mevcutta açık olan hastaneler, otellerden dahi daha katı kurallar içeriyor.”

Mevcut durumda yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin açılması için net kurallar belirlenmemesi nedeniyle denetime gelen kişilerin de neyi denetleyeceğini tam olarak kestirememesinin sorun oluşturduğunu kaydeden Atilla, bu taahhütnamenin denetim sorununu da çözeceğini söyledi. Artık işletmelerin her türlü zorlu şarta razı olduğunu ve bu kapsamda her türlü önlemi alarak yeniden hizmet vermeye başlamaya hazır olduklarını vurgulayan Atilla, “Yaşadığımız sorunun tek çözümü işletmelerin yeniden açılmasıdır” dedi.

“SGK ve vergi yükü kaldırılmalı”

Meclis Üyesi Zeyni Ceylan ise 2020 yılının sektör adına çok sancılı geçtiğini söyledi. Sıkıntıların halen devam ettiğini belirten Ceylan, “Hizmet sektörü, işletmeler tamamen kilitlenmiş durumda. Kepenklerini kapatmış olan işletmeler kredi borçlarını, SGK ve vergilerini ödemekte zorlanıyor” diye konuştu.

Restoran, kafeterya ve pastane sektöründe çalışan ve mağdur olan firmalara bu mağduriyetinin giderilmesi adına pandemi sonuna kadar SGK ve gelir vergisi muafiyeti uygulanmasını talep ettiklerini kaydeden Ceylan, “Pandemi sonrasında yine diğer işletmelerle eşit koşula gelebiliriz, ancak şu an için sıkıntı büyük. Bu sağlanırsa devletimiz de kazanacaktır, çünkü mevcut durumda çalışamadığımız için personelimizi de ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalıyoruz. Bu kişiler de kısa çalışma ödeneği ile geçinemiyor ve başka sektörlere yöneliyor. Eğer üzerimizdeki yük azalırsa çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebiliriz ve hem onlar kısa çalışma ödeneğine gerek duymadan geçimini sağlayabilir hem de süreç düzeldiğinde biz yetişmiş personeli kaybetmiş olmayız” ifadelerini kullandı.
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