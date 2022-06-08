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Lina Nasif anısına unutulmaz konser

Klasik müziğin Hollandalı arkeologları Utrecht Stiring Quartet, Lina Nasif anma konseriyle Mersin’de unutulmaz izler bıraktı.

MERSİN 08.06.2022, 11:31
Lina Nasif anısına unutulmaz konser

Klasik müziğin Hollandalı arkeologları Utrecht Stiring Quartet, Lina Nasif anma konseriyle Mersin’de unutulmaz izler bıraktı.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Hollanda Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen Utrecht String Quartet konserini, geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Mersinli ressam Lina Nasif anısına seslendirdi. Mersin Latin Katolik Kilisesi’nde yer alan konserde, L.v. Beethoven-String Quartet op.18 nr.3, Astor Piazzolla-Cuatro Estaciones arranged for String Quartet eserleri seslendirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi göstererek kapalı gişe gerçekleştirilen konserde sanatçılar, Mersin’de unutulmaz izler bıraktı.

Konser öncesi Latin Katolik Kilisesi Pederi Rohsan Corderio’ya teşekkür plaketi takdim edilirken Peder Corderio, Hollandalı sanatçılara çeşitli hediyeler sundu.

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