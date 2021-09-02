Lamos köprüsünde sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediyesince Erdemli ilçesi Limonlu Çayı üzerinde yapımına başlanılan Lamos Köprüsü çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Erdemli ilçesi Limonlu Çayı üzerinde yapımına başladığı Lamos Köprüsü ve bağlantı yolu çalışmalarında sona geldi. Ekipler, yakında açılması planlanan köprüde asfalt döküm aşamasını da tamamladı. Yeni yapılan köprü sayesinde Limonlu Mahallesi’nden Kayacı Vadisine ulaşım kolaylaştı. Bölgedeki seralarda üretim yapan çiftçiler de ürünlerini hasarsız bir şekilde pazara ulaştırma imkanı buldu. Büyükşehir Belediyesi, asfalt dökümünün ardından son dokunuşları yaparak açmaya hazırlandığı köprüyü, yaptığı bağlantı yolu sayesinde D-400 Karayolu ile birleştirdi.

Lamos Köprüsü yakında hizmete açılacak

Lamos Köprüsünün yapımında 4 bin metreküp taş duvar, 86 adet forekazık, 5 bin metreküp zayıf zemin taş dolgu, 800 metre oto korkuluk, bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Bu kapsamda 800 metrelik kaldırım, elektrik ve aydınlatmaları, altyapı ve yağmur suyu çalışmaları da tamamlandı. Köprü yakında hizmete açılacak.

“İnsanlarımız tarım ürünlerini taşımakta zorluk çekiyorlardı”

Erdemli’nin üst bölgelerinde bulunan Karaahmetli, Esenpınar, Batısandal mahallelerinin tarımın ve tarım ürünleri taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı bir bölge olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Koordinatörü Vedat Uzunbağ, köprünün bölge için çok önemli olduğuna değindi. Uzunbağ, “Buranın çalışmalarında hemen hemen sona geldik. Artık asfalt dökümü yapıyoruz. İnsanlarımız tarım ürünlerini taşımakta veya arazilerine ulaşmakta çok zorluk çekiyorlardı ya da tarif edilen istikameti bulmakta çok zorluk çekiliyordu. Bu yolumuz hem ana yola ulaşmak hem trafik kazalarını önlemek hem de tarım ürünlerini taşımaktaki kolaylık bakımından çok önemliydi” dedi.