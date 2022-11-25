Kuvayi Milliye Caddesi 2 gün süreyle trafiğe kapatılıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı ızgara çalışması dolayısıyla, yolun 200 metrelik bölümü 26 ve 27 Kasım’da trafiğe kapatılacak.

Çalışma hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünden teknik şef Bilal Ay, “Burada MESKİ’nin yağmursuyu drenaj çalışması yapılacak. Drenaj hattı çalışmalarımızda borularımızı koyup orta refüje yağmur ızgaraları yaparak, buradaki sel ve yağmursuyu sorunlarını bitirmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Çalışmalar esnasında, bölgede alınacak trafik güvenlik önlemleri çerçevesinde Kuvayi Milliye Caddesinin 200 metrelik bölümünün 26 ve 27 Kasım tarihlerinde trafiğe kapatılacağını belirten Ay, “Burada belirlemiş olduğumuz alternatif güzergahlarla vatandaşlarımız 83003 sokağa girerek, buradan da akabinde 83002 sokağa dönerek 202. Caddeye katılacaklar ve oradan tekrar Kuvayı Milliye Caddesine giriş yapabilecekler” diye konuştu.

Bu çalışmanın 1 gün süreceğini kaydeden Ay, “İkinci gün kuzeyden geliş kısmını kapatıp vatandaşlarımızı 81001 sokağa yönlendirerek, Akbelen Bulvarına katılımlarını sağlayacağız. Normal şartlarda GMK Bulvarına katılımlarını düşünüyorduk, fakat yolun alternatif güzergahı olmadığı için tekrar Akbelen Bulvarına katılımlarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.