‘Küsmesin Yıldızlar’ tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu

Enerjisa Enerji, 12 yıldır devam ettirdiği uluslararası ödüllü proje Enerjimi Koruyorum ile çocuklara tasarruf bilincini aşılamaya devam ediyor. Proje kapsamında gerçekleşen tiyatro oyunu Küsmesin Yıldızlar, Mersin’de öğrencilerle buluştu.

Enerjisa Enerji tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen, uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” projesinin Küsmesin Yıldızlar isimli tiyatro gösterisi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Enerjisa Enerji’nin elektrik dağıtım şirketi olan Toroslar EDAŞ’ın hizmet verdiği Mersin’de öğrencilerle buluşan tiyatro oyunu çocuklarda tasarruf bilinci ve eğitimini eğlenceli bir yolla sağlamayı hedefliyor.

Enerji kaynaklarını verimli kullanmaları ve enerji tasarrufu konusunda çocuklarda farkındalık yaratmayı hedefleyen tiyatro oyunu, Kasım ayı içerisinde Yenişehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda bine yakın öğrenci ile buluştu.

300 binden fazla çocuğa ulaşıldı

“Enerjimi Koruyorum” projesi kapsamında, yarının yetişkinleri olarak enerji verimliliği konseptini benimsemeleri için 12 yılda 14 ildeki 762 okulda, 300 binden fazla çocuğa ulaşılarak enerji tasarrufu farkındalığı konusunda eğitimler verildi. Aynı zamanda oyun öncesinde Sabancı Gönüllüleri çocuklara enerji tasarrufunu öğretmek için kısa sunumlar gerçekleştirdiler.

Mobil oyun ile 7 milyon kişiye ulaşıldı

Yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana her sene yenilikler eklenerek devam eden “Enerjimi Koruyorum” projesi, eğitici tiyatro oyununun yanı sıra eğitimlerini yaygınlaştırarak dijital/mobil oyun (aplikasyon) ile gelişimini sürdürdü. 7-13 yaş grubuna hitap eden Enerjimi Koruyorum projesi güvenilir bir oyun olarak çocuklarla buluşturuluyor. IOS ve Android platformlarından 100 binden fazla indirilen oyunla beraber 2010’dan beri yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşan proje, gelecek nesillere doğru enerji kullanımı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.