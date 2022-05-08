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Kursiyer annelerin ’Anneler Günü’ mutluluğu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Tarsus’a bağlı Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkinde açtığı ‘Kadın ve Çocuk Atölyesi’, çocukların ilk eğitimlerini almalarını sağlarken kadınlara da ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

MERSİN 08.05.2022, 13:13
Kursiyer annelerin ’Anneler Günü’ mutluluğu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Tarsus’a bağlı Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkinde açtığı ‘Kadın ve Çocuk Atölyesi’, çocukların ilk eğitimlerini almalarını sağlarken kadınlara da ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Atölye bünyesinde geçtiğimiz aylarda açılan kurslarla okuma-yazmayı öğrenen kadınlar, mahallede ilk kez gerçekleştirilen ’Anneler Günü’ programı ile hem çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlenme şansı buldu hem de duygu dolu anlar yaşadı. Kadın ve Çocuk Atölyesi birim sorumlusu ve öğretmeni Ela Canbolat ile öğretmen Güneş Gezoğlu’nun hazırladıkları programda, ‘Anneler Günü’ne özel afiş düzenlenip, anneler ve çocukları el izlerini çıkarttı.

‘Süper Anne teşekkür belgeleri’ dağıtıldı

Seramik hamuruyla anne ve çocukların kendi tasarımlarını oluşturdukları programda, çocukları tarafından hazırlanan ‘Süper Anne teşekkür belgeleri’ teslim edilirken, ‘nereye koyduysan ordadır’ adlı ritimli şarkı eşliğinde anne ve çocuklar birlikte eğlendi.

Bereket, oyun atölyesindeki eğitimden sonra konuşmaya ve sosyalleşmeye başladı

5 yaşındaki oğlu Bereket’in Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesine gelmeye başlamasıyla birlikte sosyal yönünün gelişip, yavaş yavaş da olsa konuşmaya başladığını mutluluk gözyaşları içinde anlatan Bedia Kahveci, “Gerçekten çok duygulandım. Çünkü benim oğlum hiçbir şekilde kimseyle konuşmuyordu. Hocamız ve tabi ki de Vahap Seçer’in sayesinde. Bize her türlü destek oldu, yollarımızı yaptı. Kadınlarımız özellikle bu atölye sayesinde gezmeyi, eğlenmeyi öğrendi. Kadınlar ayıplanıyordu, kadınlar gezemez, kadınlar dışarı çıkamaz, sizin sayenizde kadınlar Mersin’e gezmeye gidebiliyor. Çocuklar daha temiz, daha duygulu, daha saygılı davranıyor. Benim oğlum önceden büyüklerini veya çocukları gördüğünde korkuyor, koşup bana sarılıyordu. Şimdi koşa koşa gidip sarılabiliyor, duygularını anlatabiliyor. Benim oğlum önceden hiçbir kelime de konuşamıyordu ama şimdi konuşuyor" dedi.

“Bizim köyde ilk defa böyle farklı şeyler oluyor”

İlk defa Anneler Günü etkinliği kutladıklarını belirten Canan Denizedalan ise “Anneler Günü’nü ilk defa kutluyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Önceleri burada oyun atölyesi yoktu, bizim çocuklarımız çamurla oynarken, şimdi oyun atölyesi var. Buraya gelip güzelce oynuyorlar. İlk defa bizim köyde böyle farklı şeyler oluyor. Hiç gezmediğimiz yerlere gittik, şelaleye, hayvanat bahçesine, Mersin’e, 23 Nisan gezilerimiz oldu. Benim engelli bir kızım var. Gerçekten gezmeye çıkartmaya imkanım yoktu. Çıkıyoruz, her yeri görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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