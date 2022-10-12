Kurs merkezlerinde veliler bilgilendiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde hizmet kalitesinin artması, veli, öğrenci ve öğretmen diyaloğunun güçlenmesi adına çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Tarsus Şubesinde YKS eğitimi alan 12. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik, ‘veli bilgilendirme toplantısı’ gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesine bağlı nikah salonunda düzenlenen veli toplantısının açılışında konuşan Tarsus Şube Sorumlusu Ayşegül Mermerci, “Zaman, ne olursa olsun durdurulması imkansız bir kavram. Bizler farkına varsak da varmasak da zaman su gibi akıp geçiyor. Dün beşiğini salladığınız çocuklar, bugün birer liseli oldu. Her birinin ayrı istekleri ve ihtiyaçları var. Her biri bizlerden, sizlerden ilgi bekliyor. Çocuklarımıza güzel bir gelecek oluşturmak için hem veli, hem öğretmen, hem de öğrenci-öğretmen işbirliğini birlikte sağlayacağız. Çocuklarımızı daha da ileriye taşıma duygusu içerisindeyiz” dedi.

Rehber öğretmeni Bülent Bezgin ise “Amacımız sürdürülebilirlik çerçevesinde başarıyı arttırmak, eğitim ve öğretimdeki başarıyı yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmak. Büyükşehir Belediyesi olarak 14 YKS kurs merkezi, 11 LGS kurs merkezi, Gülnar’da kız öğrenci yurdu ve erkek öğrenci konukevi, merkezde bu sene yürürlüğe girecek olan bir erkek öğrenci yurdumuz daha var. Önümüzdeki yıl Tarsus’ta da açılması planlanıyor. Mersin genelinde, toplamda 309 öğretmenle eğitim ve öğretime destek vermekteyiz” diye konuştu.

Velilerden Özlem Çelik de “Vermiş olduğunuz öğretim, eğitim çok güzel. Bizim çocuklarımız için, gelecekleri için çok iyi bir adım. Çok memnunuz. Biz bugünleri gördüğümüze çok seviniyoruz, daha güzel hizmetler de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.