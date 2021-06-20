Kurs merkezinde ’Babalar Günü’ etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesince Tarsus’a bağlı Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinde açılan Kadın ve Çocuk Atölyesinde, ilk kez ‘Babalar Günü’ etkinliği düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlu öğretmeni Ela Canbolat ve diğer öğretmenlerin gayretleriyle gerçekleşen etkinliğe, çocuk atölyesinde eğitim gören çocuklar ve atölye bünyesinde bulunan okuma-yazma kursuna katılan anneler ile babalar ve hatta dedeler dahi katılım gösterdi.

Babalar kızlarıyla dans etti, ortaya renkli görüntüler çıktı

’Babalar Günü’ne özel hazırlanan panoya, çocuklar ve babaları el izlerini bırakırken, katılımcılara ikramlarda da bulunuldu. Çalınan müzik eşliğinde çocuklar şarkılarını seslendirirken, babalar ise kızlarıyla birlikte dans ederek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukları tarafından hazırlanan, ’süper babalara teşekkür belgeleri’ de yine çocukları tarafından babalara verildi.

Çocuk Atölyesinde 3 torunu eğitim gören dede Mehmet Taş, “Babanın yeri başkadır. Çok güzel, memnunuz. Başkanımıza böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum” dedi. 2 çocuğu atölyenin imkanlarından faydalanan baba Seydo Kurt, “Köyümüzde insanların iç içe, sevgi dolu birleşmesine vesile olan Belediye Başkanı Vahap Seçer’e buradan saygılarımızı sunuyoruz. Bize bu güzel ortamı yaşattığı için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlik kampında da etkinlikler vardı

Büyükşehir Belediyesinin ’Babalar Günü’ etkinlikleri kapsamında Tarsus Gençlik Kampında ise farklı kesimlerden birçok ailenin katılımı ile program düzenlendi. Çocuklara özel olarak hazırlanan hamburgerler ikram edilirken, survivor alanında da yarışmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

’Babalar Günü’ için basketbol ve ayak tenisi etkinlikleri

Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından ‘baba bana basket atsana’ sloganıyla basketbol ve ‘babalar ve çocuklar yarışıyor’ sloganıyla da ayak tenisi turnuvası gerçekleştirildi. ’Babalar Günü’ için düzenlenen etkinliklerinde, babalar ve çocukları gönüllerince eğlenirken, birlikte spor yapmanın tadını çıkardılar.