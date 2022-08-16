Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kur’an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince toplumun her kesimine yönelik yürütülen eğitim çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bu çerçevede merkez Toroslar ilçesindeki Kuba Camii Kur’an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim çalışmalarında, trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı roller, karayolunda yolcu olarak dikkat edilecek hususlar, araca binme ve araçtan inme kuralları, araç içerisinde uyulması gereken temel kurallar, emniyet kemerinin doğru kullanımı, okul servis aracında uyulması gereken temel kurallar, toplu taşıma araçları ile yolculukta uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, kaldırımda yürüme kuralları, trafik güvenliğinin önemi ve trafikte temel davranış şekilleri konularında bilgiler verildi.