Kubat Paşa Medresesini 103 ülkeden 107 bin kişi ziyaret etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından kültürel mirasları koruma altına almak ve topluma yeniden kazandırmak amacıyla hizmete sunulan Kubat Paşa Medresesi Tarsus Belediyesi Kültür Evi’ni geçen yıl 103 farklı ülkeden 107 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögeleri topluma yeniden kazandırmak, kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Kubat Paşa Medresesi Tarsus Kültür Evi, Rusya, Almanya, ABD, İtalya, ve İspanya başta olmak üzere 103 farklı ülkeden turist akınına uğradı. Sadece 2022 yılında yaklaşık 107 bin ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Kültür Evi, öğrenci gruplarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok konuğu da ağırladı. Yöreye özgü tarım ve ev araçlarından yöresel kıyafetlere, savaş aletlerinden, eski zamanlarda Tarsus’un gündelik yaşamında kullanılan oyun, eğlence, hobi ve iş araçlarına, dokuma ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar birçok orijinal eşyalarıyla beğeni toplayan ve 465 yıllık geçmişiyle tarihe tanıklık eden Tarsus Kültür Evi, hafta boyunca 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık tutulduğu bildirildi.

Tüm vatandaşları bu eşsiz değerleri görmeye davet eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus’un değerlerine sahip çıkmak, unutulmaya yüz tutmuş eserlerini sergilemek ve kültürel mirasların hafızalarda yerini kaybetmemesi açısından önemli bir yer tutan Tarsus Belediyesi Kültür Evimiz 2022 yılında 107 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Ne mutlu bizlere ki değerlerimize sahip çıktığımız bu alanda Tarsus’umuzu 103 farklı ülkeden, Rusya’dan Almanya’dan, ABD’den, İtalya’dan turistlerimize tanıtma imkanı kazanıyoruz. Gelen misafirlerimiz kentimizin kültürünü daha iyi öğrenme ve anlama olanağı bularak geçmişe tanıklık etme imkanı buluyor. Tarsus bir kültür kentidir ve 10 bin yıllık tarihi ile her zerresinde yaşanmışlıklardan bir iz barındırır. Bizde Tarsus Belediyesi olarak tarihimize, geçmişten miras kalan tarihi eserlere ve kültürümüze en iyi şekilde sahip çıkıyoruz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, kültürel ögelerimizin sergilendiği Kubat Paşa Medresesi Tarsus Kültür Evimize misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.