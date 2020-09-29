"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde imzalar atıldı

Mersin merkez ve ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var" projesinin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası desteği ile hayata geçirilecek olan projenin protokol imza törenine Vali Su’nun yanı sıra, Ziraat Bankası Adana Birinci Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Ziraat Bankası İkinci Bölge Satış ve Performans Sorumlusu Yaşar Kahraman, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan ve diğer yetkililer katıldı. Valiliklerle yapılan protokol doğrultusunda 81 ilde uygulanmaya başlanan proje ile ilgili olarak konuşan Vali Ali İhsan Su, projenin Mersin’de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağın belirterek, "İlimiz, her sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da önemli potansiyelleri olan bir il. Özellikle küçükbaş hayvancılıktaki mevcut potansiyelimizi daha da artırmak ve geliştirmek için ’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ isimli bu projeyi Ziraat Bankamızla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

"930 bin civarında keçimiz var"

Mersin’in başta keçi ve koyun olmak üzere küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir noktada olduğunu vurgulayan ve keçi varlığında da Türkiye birincisi olduğuna vurgu yapan Su, "Koyun yetiştiriciliğinde de bu proje ile önemli bir atılım gerçekleştireceğiz. Bildiğimiz üzere 930 bin civarında keçimiz var, 700 bin civarında da koyun varlığımız var. Koyun varlığımızı daha da arttırmak için bu proje önemli bir katkı sunmuş olacak" diye konuştu.

Projenin kırsal kesimde yaşayan ve geçimini özellikle küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile sağlayan vatandaşlara ciddi bir katkı sağlanacağını dile getiren Su, "Bu proje ile öncelikle hem yerli ırkımızın geliştirilmesi, arttırılmasına çok ciddi bir fayda sağlamış olacağız hem de ilimiz bazında ve bölgesel anlamda da hayvancılığın ve hayvansal üretimin geliştirilmesine büyük bir katkı sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Proje ile birlikte Mersin’de küçükbaş hayvan üretiminde önemli sıçramalar yaşanmasının beklendiğinin altını çizen Su, “Bu proje kapsamında hem çiftçimizle, özel sektörle kamuyu bir gaye etrafında bir araya getirmiş olacağız hem de ilimizdeki özellikle koyun varlığımızdaki artışın devamı sağlanmış olacak. Bu çerçevede ben bu projenin tüm hayvancılıkla uğraşan başta Yörüklerimiz olmak üzere kırsal kesimde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Su ve Ziraat Bankası Adana 1. Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha arasında projenin protokolü imzalandı.

Proje ile Mersin’de koyun yetiştiriciliğinin yerli ve yerel ırklarla geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, bölgesel üstünlüklerin ekonomik güce dönüştürülmesi, bölgesel kaynaklarla bölgesel kalkınma-devlet, üretici, özel sektör işbirliğinin sağlanması, kırmızı et kapasitesinin artırılması hedefleniyor.