Korona virüsü atlatan Başkan Seçer, görevine başladı

MERSİN (İHA) – Korona virüse yakalanan ve 9 gündür evinde karantinaya çekilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeniden yaptırdığı testinin negatif çıkması üzerine belediyeye gelerek görevine başladı. Başkan Seçer, dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Seçer, 9 günlük izolasyon sürecinin ardından korona virüs testinin negatif çıkması üzerine Taş Bina’ya gelerek mesaisine başladı. İlk mesaisinde kamuoyuna açıklama yapan Seçer, izolasyon süreci boyunca evden de çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “İzolasyonun ardından geldik. Bugün belediyedeyiz. 9 gündür evdeyim, çalışmaları evden sürdürdük. Bu arada tedavi sürecimiz iyi geçti. Zaten bunun tedavisi dinlenmek, iyi uyku ve bol bol C vitamini, iyi beslenme. Daha önce aşılarımı düzenli olduğum için de hastalığı çok hafif de diyemem ama en azından ağır atlatmadım. Zaman zaman rahatsızlık verdi ama genelde iyiydim. İşlerimiz de aksamadı” dedi.

Bu süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Seçer, “Bütün arkadaşlarımız görevlerini zaten yapıyorlar. Evden takip etme imkanım oldu. Bu süreçte olumsuz hava koşulları gelişti. Özellikle yüksek yerlerde kar yağışları bölge halkına ciddi sıkıntılar yaşattı ama tüm ekiplerimiz, iş makinelerimiz oradaydı. Yollarını açtılar, mahsur kalan yurttaşlarımızı kurtardılar, yardımlarına gittiler. Bugün de an itibariyle belediyedeyiz. Artık mesai buradan devam edecek. İnşallah kısa süre içerisinde de tüm dünyada bu salgın süreci tamamlanır ve yaşam normale döner. Allah herkese iyilik, sağlık versin” diye konuştu.