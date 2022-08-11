banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Koca, yaz okullarındaki öğrencilerle buluştu

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yaz okulları ziyaretleri çerçevesinde Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MERSİN 11.08.2022, 11:32
Koca, yaz okullarındaki öğrencilerle buluştu

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yaz okulları ziyaretleri çerçevesinde Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okulda bulunan STEM kütüphanesini inceleyen Koca, okul öncesi eğitimde olduğu kadar tüm kademelerde öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırabilmek açısından STEM kütüphanelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Koca, fiziksel etkinlik ve sportif faaliyetler dersliğinde minik öğrencilerin etkinliklerini izleyerek, okul idaresi ve öğretmenlere yaz okulunda gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu