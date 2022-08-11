Koca, yaz okullarındaki öğrencilerle buluştu

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yaz okulları ziyaretleri çerçevesinde Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okulda bulunan STEM kütüphanesini inceleyen Koca, okul öncesi eğitimde olduğu kadar tüm kademelerde öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırabilmek açısından STEM kütüphanelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Koca, fiziksel etkinlik ve sportif faaliyetler dersliğinde minik öğrencilerin etkinliklerini izleyerek, okul idaresi ve öğretmenlere yaz okulunda gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.