Koca: "Önceliğimiz evlatlarımızın en nitelikli şekilde eğitim almalarını sağlamak"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, il genelindeki 282 özel öğretim kurumunun yöneticileriyle Suphi Öner Öğretmenevi’nde değerlendirme toplantısı yaptı.

Eğitim öğretim sürecinin ve yürütülen proje faaliyetleri ile etkinliklerin değerlendirildiği toplantıda, okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Koca, özel devlet ayrımı olmadan öğrencisiyle, öğretmeniyle tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı büyük bir aile olduğunu belirterek, "Dolayısıyla tüm çalışmalarımız, bakanlığımızın ilke ve yönergelerine uygun, ortak bir anlayışla sürdürülmek zorundadır. Önceliğimiz, hangi kurumda öğrenim gördüğüne bakılmaksızın evlatlarımızın daha güçlü bir Türkiye idealiyle en nitelikli şekilde eğitim olanaklarından yararlanmaları, vatana, millete, ailelerine faydalı, sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarıdır. Yürüteceğiniz her nitelikli proje, öğrencilerimize olduğu kadar ülkemizin geleceğine de katkı sunacaktır. Sizlerin de bu anlayışla hareket ettiğinizden şüphem yok. Bu anlamda sizlere yürüttüğünüz faaliyetler, eğitime sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.