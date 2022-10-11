Koca: "Önceliğimiz eğitim"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın başlattığı ’33 okul müdürü sohbeti’, devam ediyor.

Erdemli Öğretmenevinde gerçekleştirilen buluşmada Koca, okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunarak, sahada karşılaşılan sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini dinledi. Öncelikli işlerinin eğitim olduğunu vurgulayan Koca, "Öğrencilerimizin her alandaki başarısı, öğretmenlerimizin huzurla çalışmalarıdır. Eğitim gönül işidir. Yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi ne kadar desteklersek, sahiplenirsek, dinlersek eğitimin kalitesini o kadar artırırız. Okullarımızda yapmamız gereken öncelikle bir ekip ruhu oluşturmaktır. Amacımız, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi okullarımızda sadece fiziki olarak tutmak değil onları hem zihnen hem kalben okula aidiyet duygusuyla bağlamak, onları başarıya ortak etmektir. Öncelikle kalplere ulaşmamız gerekir. Birlikte oldukça, birbirimize destek verdikçe, sorunları da güzellikleri de paylaştıkça çözemeyecek sorunumuz yok. Eğitimde iyi örnekleri hep birlikte çoğaltacağız, eğitimin niteliğini artıracağız. Büyük bir aile olarak, hep beraber, birlik içinde, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyor, tüm meslektaşlarımıza emekleri için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.