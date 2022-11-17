Koca: "Öğretmenlik kutsal bir meslektir"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Sorumluluğu, vebali büyüktür" dedi.

Koca, ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen haftanın öğretmenlerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Alanında oluşturduğu fark, eğitime sunduğu katkılar ve başarılı çalışmaları ile haftanın öğretmeni olan Çamlıyayla Darıpınarı Şehit Oğuzhan Sezer Yatılı Bölge Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ekrem Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın misafiri oldu. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Müdür Koca, "Sorumluluğu, vebali büyüktür. Kıymetli Ekrem Kılınç öğretmenimize gösterdiği üstün çabalar ve yenilikçi çalışmalarından dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Evlatlarımızın geleceği için çalışan, tüm engelleri aşarak çocuklarımıza ulaşan, mesleklerini fedakarca icra eden tüm meslektaşlarıma her daim yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ekrem Kılınç ise takdir ve taltiflerinden dolayı Müdür Koca’ya şükranlarını dile getirerek, bu takdirin kendisini çok mutlu ettiğini, bu mesleği icra etmekten bir kez daha gurur duyduğunu ifade etti.