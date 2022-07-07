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Koca: "Eğitimin temel yapı taşı öğretmenlerdir"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla mesleğinde fark oluşturan Aydıncık Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Zeliha Hartoğlu Kayhan’ı makamında ağırladı.

MERSİN 07.07.2022, 17:23
Koca: "Eğitimin temel yapı taşı öğretmenlerdir"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla mesleğinde fark oluşturan Aydıncık Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Zeliha Hartoğlu Kayhan’ı makamında ağırladı.

Koca, mesleğine duyarlı yaklaşımı ve örnek çalışmaları ile eğitimde fark oluşturan öğretmeni yürekten teşekkür ederek, öğretmene uzun, başarılı ve esenlik dolu bir meslek hayatı diledi. Koca, "Eğitimin temel yapı taşı öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizin büyük bir yüreklilikle, özveriyle yürüttükleri çalışmalar evlatlarımızın geleceği için çok kıymetlidir. Sizler olmasanız biz başarılara imza atamayız. Sağ olun, var olun. Sizin şahsınızda özveriyle çalışan tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.

Zeliha Hartoğlu Kayhan ise öğretmen olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, misafirperverliği, takdir ve taltiflerinden dolayı Müdür Koca’ya teşekkür etti.

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