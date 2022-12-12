Koca: "Burada nice Aziz Sancar’lar yetişecek"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Aziz Sancar Bilim Okulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelerek, "Bu okulumuzda daha nice Aziz Sancar’lar yetiştirmeyi umuyor, el birliğiyle evlatlarımızın geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Aziz Sancar Bilim Okulu’nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi. Aziz Sancar Bilim Okuluyla ilgili detaylı bilgi alan, okuldaki atölyeleri gezen ve öğrencilerle birlikte çeşitli etkinliklere katılan Vali Pehlivan, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretle ilgili konuşan Koca ise "Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyan bilim okulumuzda daha nice Aziz Sancar’lar yetiştirmeyi umuyor, el birliğiyle evlatlarımızın geleceği için çalışıyoruz. Aziz Sancar Bilim Okulumuzun çalışmalarında emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, biricik evlatlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.