Kleopatra Bisiklet Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesince ‘pedallar tarihe, yüzümüz geleceğe’ sloganıyla, Tarsus ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’nde renkli görüntüler yaşandı.

Tarsus’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin içinde yer aldığı rotalarda hep birlikte pedal çeviren bisikletçiler, akşamları ise Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı’nda konakladı. Bisikletliler, tarihi Nusrat Mayın Gemisinin bulunduğu parkı da ziyaret etti.

Canlı müzik eşliğinde kamp keyfi

Gün içerisinde Tarsus merkez ve çevre mahallelerde tur gerçekleştiren bisiklet topluluğu üyeleri, çadırlarını açarak konakladıkları Tarsus Gençlik Kampı’nda akşam yemeğinden sonra çalınan canlı müzik eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşadı. Kampın doğal ortamında sahne alan genç sanatçı Cem Otsekin ve orkestrası, bisiklet topluluğu üyelerine birbirinden güzel eserler seslendirdi.

“Bisikletli ulaşıma verdiği desteklerden dolayı Vahap Bey’e çok teşekkür ediyoruz”

Eskişehir Bisiklet Derneği üyesi Rahime Çelen, “Bisikletli ulaşıma verdiği desteklerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Açılış programında da Mersin’i ve Tarsus’u bisiklet şehri yapacağına dair söz verdi, mutlu etti bizleri. Bu tip organizasyonların kurumlar tarafından desteklenmesi, bisiklet kültürünün tabana yayılmasına da katkı sağlıyor” dedi.

“Gerçekten hayran kaldık buraya”

Kahramanmaraş’tan festivale ailesiyle birlikte katılan Sinan Baldır ise pandemiden sonra ilk kez bir festivalde yer aldığını belirterek, “Burası bizim için çok iyi oldu. Ailecek geldik zaten. Kamp alanı çok güzel seçilmiş. Gerçekten hayran kaldık buraya. Daha önce de katılmıştım ama böyle bir kamp alanını ilk defa görüyorum. O anlamda teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyi zaten, hiç bu kadar beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

Karı-koca birlikte pedal çeviriyor

Kleopatra Bisiklet Festivali’ne eşi ve çocuğuyla birlikte Konya’dan katılan Turgut Eren, “Belediyelerin bu tip organizasyonların içerisinde yer alması çok güzel bir şey. Vahap Bey’in yapmış olduğu ayrı, daha güzel bir şey vardı, kendisi bizzat geldi ve katıldı. Bu bizi çok mutlu etti” diye konuştu. Nihan Eren ise Tarsus’u beğendiğini vurgulayarak, “Tarsus çok farklı bir coğrafya. Akdeniz’in hakim olduğu bir coğrafya. Çok keyifli geçti. Bisiklet sürüş rotası da çok keyifliydi. Bir kültür tanımış olduk” dedi.