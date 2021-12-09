Kızılay Toroslar Şubesi’nden sosyal yardım projesi

Türk Kızılay Toroslar Şubesince ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik sosyal yardım organizasyonu düzenlendiği bildirildi.

Türk Kızılay Toroslar Şube Başkanı İsmail Güller, Toroslar ilçesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye giyim yardımı ve 300 öğrenciye de nakdi yardım yapmayı planladıklarını söyledi. Güller, Türk Kızılay Toroslar Şube Başkanlığı olarak, Toroslar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören ancak maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak için sosyal yardım projesi başlattıklarını kaydetti. Proje faaliyetinin yaklaşık 100 okulda yürütüleceği bilgisini veren Güller, "Proje kapsamında her okuldan 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 3 bin öğrenciye yardım yapılacaktır. Her öğrenci için 3 parça olmak üzere toplamda 9 bin parça giyim yardımı yapılacak olup, giyim malzemeleri gönüllülerimizin katılımıyla, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara ve öğrencilere ulaştırılacaktır. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 200 TL, lise öğrencilerine 300 TL olmak üzere 300 öğrenciye, toplam 70 bin TL nakdi yardım yapılacaktır" dedi.

Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ise “Bugün burada güzel bir çalışmaya imza atmak için bir araya geldik. Kızılay’ımızı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize kış günün de gerek ayni gerekse de nakdi yardımda bulanmak suretiyle bize güç verdiler. Bu yardımların çocuklarımıza, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.