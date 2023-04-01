Kitobüs sayesinde binlerce öğrenci kitapla buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası çerçevesinde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı gezici kütüphane otobüsü ‘Kitobüs’ ile okulları gezerek, öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştiriyor. Gezici kütüphaneyi görünce oldukça heyecanlanan ve içerisinde zaman geçiren öğrenciler, farklı kitapları inceleme fırsatı da buldu.

Mersin’in tüm ilçelerini mahalle mahalle gezerek çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve hayal dünyalarının gelişmesi için hizmet veren, ‘Kitobüs’ün, Kütüphane Haftası çerçevesinde uğradığı okullardan biri de Erdemli ilçesine bağlı Tömük Dr. Mustafa Erden Ortaokulu oldu. Her gün bir okul gezen Kitobüs’te, kitap dağıtımı ve tanıtımının yanı sıra, kitap okuma saati de yapıldığı belirtildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekibi, Kitobüs’te aynı zamanda çocuklara kitabın ve kütüphanenin önemi, kütüphanede nasıl davranılması gerektiği konularında da bilgi verdiği kaydedildi.

Öğrencilerle sık sık bir araya geldiklerini belirten kütüphane görevlisi Sinem Sümen, “Kütüphane Haftası olduğu için okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımıza, gençlerimize, kısacası herkese kitap sunumu yapıyoruz. Çocuklar bu kitapları ilgiyle okuyor. Çocuklarımız istedikleri zaman kütüphanemize üye de olabiliyorlar. Okullar talep ettiklerinde gidiyoruz ve çocuklarımıza kitapları sevdirmek istiyoruz” dedi.

7. sınıf öğrencisi Damla Betül Aydoğmuş ise Kitobüs’ün okullarına kadar gelmesini değerlendirerek, “Gerçekten çok değişik oldu. Kitaplar çok güzel. İçeride bir tane kitap gördüm, o kadar güzeldi ki. Bundan dolayı biraz mutluluk duydum. Memleketteyken bir kere gitmiştim kütüphaneye, ama bunun kadar güzel değildi” diye konuştu.

Kitobüs’te, istediği kitapları inceleme fırsatı bulduğuna değinen Ünsal Armut da “Okulumuza ilk defa gezici kütüphane geldi. İstediğimiz kitapları okuduk, bundan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.