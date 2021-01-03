Kısıtlamada, sokakta yaşayan canlılar unutulmadı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde aç ve susuz kalmamaları için ilçenin birçok noktasında sokak hayvanlarına mama, yem ve su dağıttı.

Akdeniz Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp, 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla harekete geçen zabıta müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın sürdüğü günler boyunca yüzlerce kilo mama ve yemi sokakta yaşayan canlara ulaştırdı.

Zabıta ekipleri Barış, Bahçe, Dikilitaş, Hal, Karaduvar, Çay Mahallesi ile Tırmıl Sanayi Sitesi ile farklı birçok noktada yaşayan yüzlere sokak hayvanını elleriyle besledi ve su verdi.

Kısıtlama günlerinde sadece sokakta yaşayan kediler ve köpekler için değil, kentin farklı noktalarını mesken tutan güvercinlere de yem ulaştırıldı. Ayrıca Müftü Deresi üzerinde uçan martılar da unutulmadı, onlar için de dereye simitler atıldı.