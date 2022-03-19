Kır Çiçekleri’nden 7 sporcu, ‘Mersin Atletizm İl Karması’na katılma hakkı kazandı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Kır Çiçekleri”, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla il genelinde düzenlenen kros yarışmasına katıldı. Birçok dalda gerçekleştirilen yarışmada önemli dereceler alan Kır Çiçekleri’nden 7 sporcu, gösterdikleri başarı ile Mersin Atletizm İl Karması’na katılma hakkı kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bin 500 metre kros yarışmasında Kır Çiçeklerinden Semiha Savaş birinci, Nazlı Göktaş ise ikinci oldu. 2 bin metre kros yarışmasında Medine Gökçül ikinci, Rana İbil ise dördüncü sırada yer aldı. Kır Çiçekleri, 2 bin metre takım kros yarışmasında ise ikinci oldu. Alınan sonuçlar doğrultusunda Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim ve öğretim hayatına devam eden 7 sporcu kız öğrenci, Mersin Atletizm İl Karmasına katılma hakkı kazandı. Kır Çiçekleri, bu başarıları ile Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 26 Mart’ta Mersin’de düzenlenecek olan yarışmalara katılacak.

Kır Çiçekleri, ‘Ana Gökyüzü Delinmiş’ oyununu izledi

Gündüz saatlerinde düzenlenen atletizm yarışlarının ardından yurtta dinlenen ve okulda verilen ödevlerini tamamlayan Kır Çiçekleri, aynı gün akşam saat 20.00’de Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde “Ana Gökyüzü Delinmiş” oyununu seyretti. Mersin Arslanköylü yazar ve yönetmen Ümmiye Koçak tarafından kaleme alınan ve yönetilen oyun, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekiyor.