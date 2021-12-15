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Kır Çiçekleri başarıdan başarıya koşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitimlerine devam eden sporcu kız çocukları, katıldıkları yarışmalarda başarılarına yenilerini ekliyor. Atletizmin çeşitli dallarında bölgesel ve Türkiye çapında önemli derecelere imza atan kız öğrencilerin hedefi şampiyonluklar elde etmek.

MERSİN 15.12.2021, 09:32
Kır Çiçekleri başarıdan başarıya koşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitimlerine devam eden sporcu kız çocukları, katıldıkları yarışmalarda başarılarına yenilerini ekliyor. Atletizmin çeşitli dallarında bölgesel ve Türkiye çapında önemli derecelere imza atan kız öğrencilerin hedefi şampiyonluklar elde etmek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden 54 kız öğrenci, katıldıkları müsabaka ve yarışmalarda aldıkları derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 30 Kasım’da Mersin Okullar Arası Kros İl Şampiyonasında birinci olan Kır Çiçekleri, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Şampiyonasında yarı finale kaldı. 12 ilin katıldığı Bölgesel Kros Şampiyonasında sırası ile Malatya ve Şanlıurfa’da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular, 16 Aralık’ta Diyarbakır’da düzenlenecek olan yarı finale katılmaya hak kazandı.

“Türk atletizmine önemli sporcular kazandırıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Atletizm Antrenörü Nezir Ergin, bir yıl gibi kısa bir sürede Kır Çiçeklerinin önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, “Biz şu anda sadece Mersin’e değil, Türk atletizmine de önemli sporcular kazandırıyoruz. Elimizden geldiğince bu sporcuları iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde en iyi altyapılardan birisine sahibiz” dedi.

Kır Çiçeklerinin hedeflerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Ergin, “İlk yıllarında olmalarına rağmen ulusal yarışmaların birçoğunda ilk 3’e girmeyi başardılar. Daha iyi antrenmanlar ile daha iyi yerlere geleceklerinden hiç şüphem yok. Zaten projenin amacı Türk sporuna ve Türk atletizmine Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları kazandırmak” diye konuştu.

“Bu projede yer aldığım için mutluyum”

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu ve aynı zamanda Kır Çiçekleri Projesi öğrencisi Medine Gökçül de Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Ardından da başarılı bir antrenör olmayı hedeflediğini dile getiren Gökçül, “Bu projede yer aldığım için gayet mutluyum. Burada müzik öğreniyoruz, tiyatrolara gidiyoruz. İyi ki de gelmişim” ifadelerini kullandı.

“Dünya şampiyonu olmak istiyorum”

Kır Çiçekleri Projesi seçmelerinde düzenlenen bin metre kros yarışmasında birinci olarak seçmeleri kazanan Dilber Aslan ise proje öncesinde de sporla uğraştığını ifade ederek, “İlk zamanlarda atletizmde zorlanıyordum ama sonraları açıldım. Önümüzdeki süreçte başarılar elde etmek istiyorum. Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

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