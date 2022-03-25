Kazanlı sahil yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kazanlı sahil yolunda çalışmalara aralıksız devam ediyor. İlk etapta Kazanlı sahil yolundaki 2 bin 700 metrelik yolda çalışmalarını tamamlayan ekipler, 2 bin metre uzunluğundaki yolda da çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kentin birçok noktasında sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına hızla devam ediyor. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı 4 mahallenin bağlantı yolunda çalışma yürüten ekipler, hem vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı hem de seracılıkla uğraşan üreticilerin yolunu açmış oldu.

Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Adanalıoğlu, Kulak ve Bahşiş gibi birçok mahallenin bağlantı yolu konumundaki bölgede ilk etapta 2 bin 700 metrelik yol, asfalt, kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemesi yapan ekipler, 2 bin metre uzunluğundaki yolda da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sayesinde vatandaşların kolay bir şekilde ulaşım yapabilmeleri sağlanırken, üreticiler de bozuk ve tozlu yollardan kurtularak ürünlerini merkeze en az hasarla ulaştıracak.

2 bin 700 metrelik yolda düzenleme çalışmaları tamamlandı

Çalışmaların ilk etabı olan 2 bin 700 metrelik Kazanlı sahil yolunda yol, kaldırım ve bisiklet yolu yapımı tamamlandı. Kapsamlı bir yol düzenleme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kazanlı sahil yolunu yeni bir görünüme kavuşturdu.

Kazanlı’nın yıllardır alamadığı hizmeti Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le aldığını ifade eden bölge halkı, yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade etti.

“Böyle bir yolu gerçekten hasretle bekliyorduk”

Akdeniz ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli, yapılan yolun üreticiler için de büyük önem taşıdığını belirterek, “Mucurla kaplı bir yoldu. Üreticilerimiz hale gitmekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu başlı başına bir sorundu. Bunu da Vahap Başkanımıza anlattığımızda gayet duyarlı bir şekilde buranın onarılacağını, asfaltının yapılacağını söyledi ve sözünde durdu. Allah razı olsun ondan. Yol çok güzel oldu. 23 yıllık mahalle muhtarıyım, böyle bir yolu gerçekten hasretle bekliyorduk. Güzel bir çalışma oldu” dedi.