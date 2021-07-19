Kazanlı sahil yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Akdeniz ilçesinde tarım ve üretimin kalbi sayılan Kazanlı Mahallesinde sahil yolunda yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Ekipler, bölge için büyük önem taşıyan ve özellikle üreticilerin ve minibüs şoförlerinin sıklıkla kullandığı 2 bin 700 metrelik sahil yolunda sürdürdüğü çalışmalarda asfalt serim aşamasına geldi. Yol tamamlandığında bölge halkı, üreticiler ve şoför esnafı rahat bir nefes alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazanlı’da sahil yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 2 bin 700 metrelik Kazanlı sahil yolunda yapım ve bakım çalışmalarına geçilmeden önce ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu hatları revize edildi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Kaldırım düzenleme çalışmalarının da yapıldığı sahil yolunda asfalt aşamasına gelen ekipler, bisiklet yolu yapımını da planlıyor.

Bölge sakinleri ve Kazanlı’ya toplu taşıma görevi yapan minibüsçüler, Kazanlı’nın yıllardır alamadığı hizmeti Başkan Vahap Seçer’le aldığını ifade ederken, yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

“20-25 yıldan beri hizmet görmüyorduk”

Çalışmanın yapıldığı sahil yolunu hem bir vatandaş hem de minibüs şoförü olarak kullanan Kazanlı Koop. yöneticilerinden Onur Kurultay, Kazanlı’nın yıllardır ihmal edildiğini ifade ederek, “20-25 yıldan beri hizmet görmüyorduk maalesef. Vahap Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz yaptığı hizmetlerden dolayı. Tozdan geçilmiyordu. Çalışanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kazanlı çok uzun zamandan beri hizmete aç bir yerdi”

Kazanlı Koop. 2. Başkanı Murat Demirkol da Kazanlı’ya yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Kazanlı çok uzun zamandan beri hizmete aç bir yerdi. Hizmet gelmiyordu. Çok büyük sorunlar bekliyordu. Özellikle yol sorunlarımız vardı. Burada ikamet eden, çalışan arkadaşlarımız yollardan şikayetçiydi. Sorunlarımız daha hızlı şekilde çözülmeye başladı. Burada her şeyin yapıldığını görüyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmanın önemini anlatan Demirkol, “Yapılan çalışma hem buradaki çiftçilere hem minibüsçü arkadaşlara çok katkı sağladı. Burada oturulamayacak vaziyetteydi. Yerimiz sahile yakın bir yer, yürüyüş yapılıyordu ama yoldan çıkan tozlardan dolayı ne yürüyüşümüzü yapabiliyorduk ne de çiftçilerimiz sera örtülerini kaldırabiliyorlardı. Onlar da ayraca zarar görüyorlardı. Yol sorunu çok büyüktü bizim için çözülmesi çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Adnan Durdu ise “Yıllardan beri Kazanlı sahil yolu hiçbir zaman asfaltlanmadı. Bugünkü şartlarda Vahap Başkan ve ekibi sayesinde 15-20 metre genişliğindeki sahil yolumuzu asfaltlıyorlar” dedi.