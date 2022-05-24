Kazakistanlı müzik topluluğu ’Turan Ethno Folk Band’ Toroslar’da

Dünyaca ünlü Kazakistanlı etnik müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 28 Mayıs’ta Toroslar’da ücretsiz konser verecek.

Toroslar Belediyesinin de paydaşı olduğu 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alacak olan topluluk, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’da Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro’da sanatseverlerle buluşacak. Eski ulusal çalgı seslerini çağdaş uygulama ve yorumla buluşturan topluluk, Serik Nurmoldaev, Baurjan Bekmuhanbetov, Maksat Medeubek, Erjiğit Aliev, Jantu Dadabaev isimlerinden oluşurken, konserde geleneksel Türk ezgileri yükselecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yıl ‘müzik birleştirir’ temasıyla düzenlenen 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin, kenti ulusal ve uluslararası alanda tanıtan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Festival kapsamında ağırlayacakları Turan Ethno Folk Band konserine tüm hemşehrilerini davet eden Yılmaz, "20 yıl önce başlatılan bu festival, sürdürülebilir olmasının yanında Mersin’i dünyaya tanıtan çok önemli bir sanat organizasyonudur. Toroslar Belediyesi olarak festivale her yıl olduğu gibi bu yıl da destek sağlıyoruz. Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Festival kapsamında Türk dünyasının dünyaca ünlü ismi Kazakistanlı usta topluluğu Turan Ethno Folk Band’ı Toroslarımızda ağırlayacağız. Konsere tüm hemşehrilerimiz davetlidir" diye konuştu.