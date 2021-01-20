Kazada yaralanan asker, ambulans uçakla İzmir’e sevk edildi

MERSİN (İHA) – Mersin’in Mut ilçesinde Temmuz 2020’de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Tevfik Yasin Keser, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmesi sonucunda Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla memleketi İzmir’e sevk edildi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün Mut ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan askerlerden biri olan 25 yaşındaki Tevfik Yasin Keser, kazanın ardından Mersin’e getirilerek Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Geçirdiği kazadan dolayı tedavisi devam eden Tevfik Yasin Keser’in ailesi, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’dan oğullarının memleketleri İzmir’e sevk edilmesi için yardım istedi. Ailenin talebini en kısa sürede yerine getiren Başkan Yılmaz, hastane yönetimiyle görüşerek, askerin tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Tedavinin İzmir’de devam etmesi için Sağlık Bakanlığı ile iletişim kuran Başkan Yılmaz, Keser’in ambulans uçakla İzmir’e sevk edilmesini sağladı.

"Kendimizi evimizde gibi hissettik"

Baba Sanlı Keser ve anne Sabriye Keser, oğullarının ambulans uçakla memleketlerine sevk edilmesinde yardımcı olan Başkan Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. "Burada kendimizi evimizde gibi hissettik" diyen baba Keser, "27 Temmuz 2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan oğlum, Mersin Şehir Hastanesine getirildi. 6 aydır Mersin’de tedavisi devam ediyor. Bu süreçte bizlerin her zaman yanında olan Mersin Valiliğimize, Toroslar Belediyemize, Mersin Şehir Hastanesi yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve oğlumuza kendi kardeşleri gibi baktılar. Oğlumuzun ambulans uçakla İzmir’e sevki gerçekleşti. Tedavisi memleketimizde devam edecek. Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz’a ilgi ve hassasiyetinden dolayı minnettarız" diye konuştu.

"Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuz ödenmez"

Keser ailesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz da askere acil şifalar temennisinde bulunarak, "Cenab-ı Hak ordumuza, milletimize zeval vermesin, askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden, huzur ve güvenliğimiz için her türlü zorlu koşullarda mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükran ve minnettarız. Kardeşimiz Tevfik Yasin Keser’e acil şifalar diliyoruz" dedi.