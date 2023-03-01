Son Dakika
Kazada savrulan motosiklet sürücüsünü taktığı kask kurtardı
Mersin’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kask taktığı için ölümden dönen motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
MERSİN 01.03.2023, 11:02
Mersin’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kask taktığı için ölümden dönen motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uysal Ç. idaresindeki otomobil ile Özgür I. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, yol ortasına savrulurken, kullandığı motosiklet kullanılamaz hale geldi. Başına taktığı kask sayesinde kafasından darbe almayan motosiklet sürücüsü, bölgeye gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.