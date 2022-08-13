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Kaza yapan araç çalıntı çıktı, sahibi isyan etti

MERSİN (İHA) – Mersin’de kaza yapıp terkedilen otomobil çalıntı çıktı. Otomobil sahibi, “Aracımı satıp çocuğuma düğün yapacaktım” diyerek tepki gösterdi.

MERSİN 13.08.2022, 13:56
Kaza yapan araç çalıntı çıktı, sahibi isyan etti

MERSİN (İHA) – Mersin’de kaza yapıp terkedilen otomobil çalıntı çıktı. Otomobil sahibi, “Aracımı satıp çocuğuma düğün yapacaktım” diyerek tepki gösterdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapan otomobilin Kayseri’den çalındığı ortaya çıktı. Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınan otomobil Mersin’de Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kaza yapmış halde bulundu. Otomobilinin kazaya karıştığını öğrenen Sedat S., yılların birikimi olan aracının geçen hafta Cuma günü Kayseri’den çalındığını kaydederek, “Aracımı satıp çocuğuma düğün yapacaktım. Allah bildiği gibi yapsın aracımı çalanları" dedi.

Polis ekipleri kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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