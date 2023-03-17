Kaymakam Topsakaloğlu’dan deprem mesaisi harcayan personele plaket

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma yol açan depremden dolayı ilçeye gelen depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarına tek bir merkezden çözüm sunabilmek amacıyla kurulan ’Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan personele teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Topsakaloğlu, Bozyazı Deprem Koordinasyon Merkezi Başkanı Mevlüt Ok ve görevlilerini makamında ağırlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Topsakaloğlu, konuşmanın ardından ’Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görevlilere teşekkür belgesi verdi. Ayrıca, Bozyazı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılan Topsakaloğlu, bölgede görev yapan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi. Oda mensupları ile Tekmen ve Tekeli mahallelerinde depremzede vatandaşlar için kurulan yardım çadırlarında emeği geçen mahalle muhtarlarına plaket takdim edildi.