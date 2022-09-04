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Kaymakam Topsakaloğlu gazilerle bir araya geldi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.
MERSİN 04.09.2022, 11:40
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.
Topsakaloğlu, ziyarette ebediyete intikal etmiş tüm gazilere ve şehitlere rahmet dilerken, yaşayan tüm gazilere de uzun ömür temennisinde bulundu. Topsakaloğlu, “Şehit ve gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize her zaman şükran borçluyuz” dedi.
Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Ali Şen, Kaymakam Topsakaloğlu’na teşekkür etti.
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