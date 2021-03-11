Kaymakam Nazlı: "Korona virüsü hep birlikte yenebiliriz"

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke’de faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelip, korona virüs tedbirlerine daha çok dikkat edilmesi için desteklerini istedi.

Kaymakam Namık Kemal Nazlı başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Silifke’de faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Nazlı, “Her geçen gün artan korona virüsü yenebilmemiz ve düşük riskli bölge olabilmemiz için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Mersin turuncu bölgeden kırmızı bölge konumuna geldi. Kırmızı bölge demek çok riskli bölge anlamına geliyor. Bizler bölgemizi mavi yani düşük riskli bölge yapabiliriz. Bu hem Silifke halkı hem de esnaflarımız için çok önemli” dedi.

Nazlı konuşmasının devamında, “Korona virüsle mücadele kapsamında ilçemizde yapılan Dinamik ve Tematik Denetimlere başta ticaret odası, meslek odaları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının katılımı önemli. Bu kurum ve kuruluşların azami seviyede destek vermesi ve üyelerine bu doğrultuda bilgi vermesi, gerekli uyarıcı broşürlerin hazırlanması ve işyerlerine halkın görebileceği şekilde asılması gerekiyor. Böylelikle hep birlikte çok daha fazla kişiye ulaşıp, korona virüs tedbirlerine azami şekilde uymalarını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yapılan toplantının ardından başta Silifke Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları çeşitli sosyal medya hesaplarından korona virüse karşı uyarıcı ve bilgilendirici yayınlar yapmaya başladı.