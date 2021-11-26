Kaymakam Kalkan: “Amacımız, kadına şiddette sıfır tolerans”

Mersin’in Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Kalkan, “Amacımız, ilçemizde ve ülkemizde kadına yönelik şiddette sıfır tolerans olmalı” dedi.

Kaymakam Muhsin Duran Kalkan başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı. Kadına şiddetle mücadele alanında çalışan kurumların 2021 yılı verileri ve mevcut durumlarının değerlendirildiği toplantıda, ilçedeki olay sayısı, başvuru sayısı ve gereken tedbirlerin ele alınarak kurumlar arasında işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilgili kurumların bilgilendirme çalışmaları yapmaları kararlaştırıldı. Ayrıca, KADES’in (Kadın Acil Destek Uygulaması) tanıtımına yönelik etkin kampanya ile kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Birimi tanıtımı ve farkındalığının arttırılması yönünde çalışma yapılması için de karar alındı.

Kaymakam Kalkan, ilçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurumların üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi. Kadınlara yönelik şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Kalkan, “Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir. Kadınlar, kendilerinin devlet tarafından korunması gerektiğine dair yeterli bilgiye sahip olmadıklarından haklarını arama konusunda yetersizler. Bu nedenle bilgilendirmeye önem vermeliyiz. Amacımız ve hedefimiz, ilçemizde ve ülkemizde kadına yönelik şiddette sıfır tolerans olmalı” diye konuştu.

Birimlerin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili sunumun ardından toplantı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin dinlenmesiyle sona erdi.