Katlı otopark çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin çarşı merkezinde yaşanan araç parkı sorununa çözüm için yola çıktığı ve proje çalışmalarını kısa sürede tamamladığı Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanı katlı otoparkın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Revize edilen proje ile otopark, 345 araç ve 40 motosiklet kapasiteli olacak.

Büyükşehir Belediyesi, çarşı esnafının ve alışveriş için gelen vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan araç parkı sorununu, inşa ettiği 2 katlı otopark ile çözüme kavuşturacak. Kısa süre önce yapımına başlanan otopark için çalışan ekipler, mevcut otoparkın yıkım işini tamamlayarak kazı işine başladı. Ekipler kazı işlemini tamamladıktan sonra geoteknik işlere başlayacak. Katlı otoparkın betonarme ve yapısal peyzaj işleri de tamamlandıktan sonra Mersinlilerin hizmetine kazandırılacak.

Yeniden revize edilen proje ile bodrum kat 5 bin 700 metrekare, 2. bodrum kat 6 bin 60 metrekare olmak üzere toplam 11 bin 760 metrekarelik bir yapı olacak. Birinci bodrum kat 163 araç, 2. bodrum kat ise 182 araç ve 40 motosiklet kapasitesine sahip olacak. Toplam 345 araç ve 40 motosiklet kapasiteli 2 katlı otopark, araç parkı sorununu ortadan kaldıracak. Yeraltı otoparkının üstü ise kent meydanı olacak. Projenin yeni halinde, bodrum katında oto yıkama alanı ayrılırken, elektrikli araçlar için de şarj istasyonu bulunacak.

Otoparkın önceki halindeki beton yapının yerini yeşil alan alacak. Meydanda sokak basketbolu yapılabilecek alanın yanı sıra gösteri, sergi, oyun ve jimnastik alanları da bulunacak.