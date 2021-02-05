Katkı kavşak yakında açılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kasım 2020’de yapımına başladığı ve kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan Katlı Kavşak Projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Ekiplerin son dokunuşları yaptığı kavşak, kısa sürede vatandaşların hizmetine açılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent trafiğindeki yoğunluğu rahatlatmak amacıyla merkez Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde başlattığı Katlı Kavşak Projesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Özel gereksinimli vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştıracak önlemlerin de alındığı kavşağın son dokunuşların ardından önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

Araç sayısının arttığı ve trafiğin en yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde sürücüler ve yayalar için çileye dönen trafik sorunu yeni kavşağın açılışı ile birlikte çözüme kavuşacak. Büyükşehir ekipleri tarafından 7/24 çalışılarak büyük bölümü tamamlanan katlı kavşak, son dokunuşların ardından Mersinlilerin hizmetine sunulacak.

20 bin ton sıcak asfalt dökülüyor

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu bölgeye 20 bin ton sıcak asfalt dökülüyor. Özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun kaldırımların da yapıldığı proje kapsamında toplam 8 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.

Toplam proje uzunluğu 712 metre olan Katlı Kavşak Projesi, doğu-batı istikametinde alt geçit şeklinde inşa edildi. Proje kapsamında gövde kazısının ve fore kazık imalatı ve 78 adet köprü kiriş montajı gerçekleştirildi. Proje alt yapı çalışmaları kapsamında 732 metre Ø600 çelik içme suyu borusu, 638 metre Ø500 çelik içme suyu borusu, 403 metre Ø160 HDPE içme suyu borusu, 358 metre Ø600 HDPE (koruge) kanalizasyon borusu, 220 metre Ø400 düz yağmur suyu borusu döşenerek, alt yapı deplaseleri yapıldı.