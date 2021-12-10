Kariyer Mersin Projesine Toros Üniversitesi’nden tam destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin ’Kariyer Mersin’ projesi kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlar ziyaret edilerek, proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi liderliğinde buluşan heyet, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz’ü ziyaret etti.

Kariyer Merkezi koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, oda ve derneklerin bir araya geldiği projenin, Mersin’i geleceğe hazırlaması planlanıyor. Proje kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlar ziyaret edilerek, proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi liderliğinde buluşan heyet, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz’ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Mersin’de başlatılan Kariyer Mersin projesinin kentte heyecan oluşturduğunu ifade ederek, ilgili tüm tarafların bir araya gelmesinin önemine değindi.

Toros Üniversitesi olarak öğrencilerin akademik eğitimleri kadar iş hayatına hazırlanması konusuna da önem verdiklerini söyleyen Arıöz, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde başlayan projenin etkin bir paydaşı olarak, Mersin’e değer katacak program ve projelere destek sunacaklarını vurguladı.

Kariyer Merkezi’nde hedefler büyük

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi’nin kurulduğu ilk günden itibaren kurumlar arası iş birliğine dayalı projelere odaklandığını söyledi. Özada, iş arayan, öğrenci ve işverenlere yönelik rehberlik hizmetlerinde Türkiye’de bir model oluşturmak için “mesleki eğitim, kariyer rehberliği, yetenek ve kişilik envanterleri, gölge çalışma, networking buluşmaları ve kariyer etkinlikleri” hizmetlerini tek bir çatı altında paket halinde vermek istediklerini vurgulayarak, diğer taraftan Büyükşehir Belediyesinde yer alan kariyer fırsatları konusunda üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine dönük projelere odaklanacaklarını belirtti.