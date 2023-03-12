’Kariyer Mersin’ projesi hayata geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde ’Kariyer Mersin’ projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi, Tarsus Üniversitesi Kariyer Merkezi, Çağ Üniversitesi Kariyer Merkezi, Toros Üniversitesi Kariyer Merkezi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği temsilcileri katıldı. Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, gerçekleştirdiği sunumda ’İş gücü piyasası koordinasyon kurulu, mülakat simülasyonları, dijital liderler Mersin’de, ilk işim, kariyer günleri, eğitim ve seminer programları, yeni nesil mentörlük, firma teknik geziler’ gibi bir çok projeyle iş arayanlara, öğrencilere, gençlere ve işverenlere dokunduklarının altını çizdi. ’Online kariyer platformu, sektör rehberi, kişilik envanteri ve yetkinlik analizi, online eğitimler, piyasa analizleri, kampüs Mersin, kariyer Mersin’ gibi projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özada, yapılacak çalışmaların daha sistematik hale gelmesi amacıyla kurumlar arası var olan iletişimi Kariyer Mersin projesiyle en üst seviyeye taşıyarak kurumsallaştıracaklarını belirtti.

"Kariyer Mersin projesi Türkiye’de örnek olacak"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yaşanan pandemi sürecinin bir taraftan iş ve mesleklerin dijitalleşme sürecini hızlandırırken diğer taraftan sektörlerin iş yapış şekillerinde de değişime yol açtığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak iş gücü piyasalarında var olan değişim sürecini takip ettiklerini, Kariyer Merkezi ile bu konuda farkındalık uyandırmak üzere tüm tarafları içeren projelere imza attıklarını belirten Gökayaz, 2023 döneminde de sahanın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek iş dünyasına öncü olmayı hedeflediklerini ekledi.

"İlk hedef insan kaynakları çalıştayı"

Gerçekleştirilen istişare toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğünün hizmetlerini planlamak, üniversite sanayi kent iş birliğine insan kaynakları çerçevesinde katkı sağlamak, deprem sonucunda yaşanan göç dalgasının iş gücü piyasalarına etkilerini değerlendirmek üzere geniş çaplı bir çalıştayın yapılması yönünde ortak görüş belirtilirken, toplantı üyelerin gündem maddeleri üzerindeki görüş alışverişi ile sona erdi.