Kariyer Merkezinin ‘Yönetici Asistanlık Kursu’ mülakatları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, paydaş kurumlarla başlattığı Yetenek Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştireceği Yönetici Asistanlık Kursu için yaptığı mülakatlar tamamlandı. Yoğun başvurunun olduğu kurs 8 Şubat’ta başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, paydaşları ile başlattığı Yetenek Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçireceği Genel Muhasebe kursunun ardından bu kez de Yönetici Asistanlığı Kursu için mülakat gerçekleştirdi.

15 kişi kurstan yararlanacak

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen Yönetici Asistanlığı Kursu mülakatları için birçok kişi başvurdu. Kursun kontenjanı ise 15 kişi olarak belirlendi. Mülakatta başarılı olan adaylar kursa katılmaya ve eğitim almaya hak kazanacak. 8 Şubat’ta başlayacak ve 27 Mayıs’a kadar sürecek kursta 371 saat eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesinin; Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde başlatılan Yetenek Dönüşüm Projesi ile iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen mesleki eğitim kursları, adayların istihdam edilebilirliğini ve yetkinliğini artıracak.

“Bu kursları iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenledik”

Yetenek Dönüşüm Projesinin mesleki eğitim kursları hakkında bilgi veren Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, “Biz bu kursları iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenledik. Buradan mezun olacak kişileri iş gücü piyasasında istihdama kazandırma hedefimiz var. Yetenek Dönüşüm Projesinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi mesleki eğitim kısmı. Bunu Halk Eğitim Merkezleri ile yapacağız. Diğer taraftan kariyer koçluğu, iş arama becerileri eğitimleri, CV oluşturma, mülakat simülasyonları, profesyonellerle deneyim buluşması ve iş arama danışmanlığının bir araya geldiği bir paket program olarak hizmete sunduk” dedi.

Özada, projeleri yürütürken kentteki sivil toplum kuruluşu, oda ve üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, “Örneğin bir yönetici asistanlığı, bilgisayarlı muhasebe veya turizm alanında bir kurs açıyorsak bunlarla ilgili odalar veya üniversitelerdeki bölümlerle ilişkilendirerek, iş arayanlara hem akademik destek sağlamak istiyoruz hem istihdama katılmalarına yönelik çalışma gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Mesleki anlamda geliştirici kurslara yönelmek istiyoruz”

Kurslar için ilginin yoğun olduğunu kaydeden Özada, “Bu kursları kamuoyuna ilk duyurduğumuz zaman yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Biz ‘kursu açarız, talepleri toplarız’ diye düşünürken, daha kurslar açılmadan talepler gelmeye başladı. Hobi veya kişisel gelişim kurslarından ziyade, mesleki anlamda geliştirici kurslara yönelmek istiyoruz. Bunlarla ilgili mülakat simülasyonlarıyla da iş arayanların istihdama kazandırılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezinin Yetenek Dönüşüm Projesi kapsamında; Muhasebe-Finans, Bilişim Teknolojileri, Dış Ticaret-Lojistik, Satış-Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon ile Kişisel Gelişim gibi kurs modüllerinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.