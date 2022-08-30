Kariyer Merkezinin ’Yetenek Dönüşüm Projesi’ne 34 kişi katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ ile 34 kişiye istihdam kapısı araladı.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, pandemi ile birlikte iş hayatında bazı tanımların ve kavramların değiştiğini ifade ederek, “Hayatımıza hibrit çalışma, uzaktan çalışma gibi kavramlar daha sık girmeye başladı. Bunun dışında işverenlerin adaylardan beklediği yetkinlikler değişti. Biz Kariyer Merkezi olarak, Mersin’de ve Türkiye’de bu değişikliklerin öncüsü olmak istiyoruz” dedi.

“Yaptığımız en önemli çalışma iş arama danışmanlığı”

İş birliği kültürüne önem verdiklerini ve Mersin’de bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile oda, STK gibi dinamiklerle çalıştıklarını kaydeden Özada, ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’nin iş gücü piyasası için öneminden bahsetti. Özada; “Bu kurslarımızdan mezun olan adaylarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı sertifika alıyor. Bu projelerin birçok bileşeni var. Bu bileşenlerden bir tanesi de adayların meslek edinmesi. Burada ilk defa meslek edinmenin yanında, meslek değiştirmek isteyen adaylar da kurslardan yararlanabiliyor. Ayrıca özgeçmiş oluşturma, mülakatta başarı, yeni nesil iş arama kanalları gibi iş arama becerileri eğitimleri veriyoruz. Networking çalışmaları ile işverenlerle buluşma etkinlikleri yapıyoruz. Teknik gezilerle kursiyerlerimizin kursta almış oldukları bilgilerin, iş gücü piyasasında nasıl işlendiğine dair firmaları ziyaret ediyoruz. Bunun dışında yaptığımız en önemli çalışma iş arama danışmanlığı" diye konuştu.

34 kursiyer istihdama katıldı

Özada, kurslarda mezun kursiyerlere iş arama danışmanlığı verdiklerini de belirterek, istihdam kapısı sağladıkları kişilerden bahsetti. Özada, “İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar veriyoruz. Bu kurslar finans ve muhasebe, yönetim ve organizasyon, satış ve pazarlama, dış ticaret lojistik, bilişim. 2022 döneminde toplam 11 tane kursumuz var. Bu kurslara katılan 186 öğrencimiz oldu. 119 mezun kursiyerimiz var. Bu da kurslarımızın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Mersin halkına açık olacak bir eğitim düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Özada, “23 Eylül’de yeni bir programımız var. İş arama teknikleri eğitimleri ve networkları Mersin halkına açmak istiyoruz. Bunun için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Bununla ilgili olarak, yakın tarihte programımız kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.