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Kariyer Merkezinin projeleri ‘İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ toplantısında anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin ‘İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ temsilcileri, çevrim içi toplantıda bir araya geldi. 37 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcilerinden oluşan 50 kişinin katıldığı toplantıda, Kariyer Merkezi’nin 2021’de gerçekleştirdiği önemli projeler anlatıldı.

MERSİN 24.01.2022, 12:07
Kariyer Merkezinin projeleri ‘İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ toplantısında anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin ‘İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ temsilcileri, çevrim içi toplantıda bir araya geldi. 37 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcilerinden oluşan 50 kişinin katıldığı toplantıda, Kariyer Merkezi’nin 2021’de gerçekleştirdiği önemli projeler anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, iki yıllık çalışma süresinde “Mülakat Simülasyonları, Dijital Liderler Mersin’de, Kariyer Mersin, Yetenek Dönüşüm Programı” gibi birçok başarılı projeyi hayata geçirirken, Mersin Çalışma ve İş Kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği protokolleriyle de hizmet alanlarını çeşitlendiriyor.

Kariyer Merkezinin çalışmalarına destek sunmak, üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sağlayarak sürdürülebilir iş birliği kültürü oluşturmak ve ortak projeler geliştirmek üzere kurulan İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun temsilcileri, düzenlenen çevrim içi toplantıda buluştu. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin ile üniversiteler, kamu kuruluşları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden olmak üzere 50 yetkili katıldı.

Kariyer Merkezinin önemli projeleri anlatıldı

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, yaptığı sunumda, iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere rehberlik hizmeti sunulması amacıyla kurulan merkezde genel olarak “Bilgilendirme ve Rehberlik, Özgeçmiş Oluşturma, Eğitim ve Seminerler, Kariyer Etkinlikleri” gibi birçok başlıkta çalışmalar yapıldığını belirtti. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına hizmet verecek projeleri hayata geçirmek üzere 37 kurum ve kuruluşun iş birliği ile İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulunu kurduklarını ve iş birliğine dayalı birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Özada, “Dijital Liderler Mersin”de projesi ile 16 programda bin 200 kişiye eriştiklerini, “Online Kariyer Günleri” ile 2 bin 500 öğrencinin kariyer yolculuğuna destek sunduklarını söyledi. Özada, ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan kafelerde öğrencilere part time çalışma fırsatının sunulmasının çok önemli çalışmalar arasında olduğunun altını çizdi.

Kurumlar kariyerde birleşiyor

Bu yıl gerçekleştirecekleri projeleri de aktaran Özada, kariyerde çok taraflı iş birliği protokolleri, işe alımlarda kişilik envanteri uygulamaları, önemli konularda alt kurulların oluşturulması, öğrenciler ve iş arayanlarla toplum liderlerinin buluşturulması, yetenek dönüşüm programı ile iş arayanların ve öğrencilerin istihdam edilebilirliklerine katkı sunulması ve yeni nesil teşvik uygulamaları konusunda fark oluşturacak projeleri, kurumlarla iş birliğine dayalı olarak gerçekleştireceklerini ifade etti.

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