Kariyer Merkezinden gençlere İş Arama Becerileri eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Yetenek Dönüşüm Projesi çerçevesinde başlattığı mesleki eğitim kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere ‘İş Arama Becerileri Eğitimi’ de vererek iş arama süreçlerine destek sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, iş arayanlara yönelik hizmetlerini artırmaya devam ediyor. Kurslar ile adayları iş gücü piyasasında ihtiyacı olan alanlara hazırlamak üzere kalifiye eğitim veren Kariyer Merkezi, eğitim sonrası iş arama becerilerini geliştirmeye yönelik destek sunuyor.

Yetenek Dönüşüm Projesi çerçevesinde mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, Mersin’de faaliyet yürüten fabrikaların insan kaynakları temsilcileri tarafından ‘Etkili İş Arama Teknikleri Eğitimi’ verildi. Eğitimde; “Özgeçmiş Oluşturma, Mülakatta Başarı, İş Arama Kanalları, İşe Alımlarda Linkedin” başlıklarında sunumlar gerçekleşti. Ayrıca ‘Özgeçmiş Değerlendirme’ etkinliği ile de etkili özgeçmiş oluşturma noktasında örnekler sunuldu.

Etkili İş Arama Teknikleri Eğitimleri yaygınlaştırılacak

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, firmaların klasik yönetim anlayışıyla işgücü bulmakta zorlandığı gibi, iş gücünü firmada tutmakta da sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti. Yetenek Dönüşüm Projesinin bu noktada önemli olduğuna vurgu yapan Özada, iş arayanlar için mesleki eğitimlerinin yanı sıra Etkili İş Arama Teknikleri Eğitimleri ile iş gücü piyasasının beklediği yetkinliklere de yer verildiğini söyledi. Özada, projeyi, iş başvuru sürecinde yaşanan değişimler, firmaların işe alım yöneticileri eşliğinde gerçekleşen eğitimler ve oluşturduğu network ile önemli bir proje olarak gördüklerini de kaydetti.

Etkili İş Arama Teknikleri Eğitimlerini sadece kursiyerlere vermeyeceklerini belirten Özada, iş arayanlar, gençler, üniversiteliler hatta lise öğrencilerine yönelik de programlar yaparak etki alanını genişleteceklerinin altını çizdi.