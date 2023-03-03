Kariyer Merkezi iş dünyası ile ’yeni yol haritası’ için buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan ve Mersin’in iş dünyasının önemli aktörlerini barındıran İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu, yeni bir yol haritası için toplandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde gerçekleşen toplantıda, yaşanan deprem felaketi sonrası çevre illerden Mersin’e yaşanan göç, konut, altyapı, sağlık, içme suyu gibi konuların yanında insan kaynağı konusuna da dikkat çekildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezinin daha kurulduğu ilk günlerde İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu fikrini hayata geçirdiğini, sunulan hizmet programlarının da sahanın ihtiyaçlarına uygun olarak planlandığının altını çizdi.

"Kariyer Merkezinin hedef kitlelerinden birisi işverenler"

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile iş arayan ve işverenlere, İŞKUR hizmetlerinin sunumuna yönelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesleki sertifikasyon programlarının açılmasına yönelik protokollerle iş arayanların, gençlerin ve adayların meslek kazanması ve istihdam edilebilirliklerine katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi. Kariyer Merkezinin en önemli hedef kitlelerinden birini de işverenlerin oluşturduğunu belirten Özada, işverenlere ve profesyonel yöneticilere yönelik kurumsal ve kişisel eğitimler, personel ihtiyaçlarına yönelik sunulan mülakat simülasyonları ve danışmanlık hizmetinin önemine değindi. Kariyer Merkezinin gelecek projelerinden de bahseden Özada, ’Online Kariyer Platformu, Online Eğitimler, Kariyer Mersin’ gibi projelere 2023 döneminde ağırlık vereceklerini söyledi.

Serbest Kürsü çalışmasında kurul üyelerinin gündemini yaşanan deprem felaketi sonrası çevre illerden Mersin’e yaşanan göç oluşturdu. İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Toplantısında üyelerin ortak görüşü olarak önümüzdeki süreçte İnsan Kaynakları, Mesleki Eğitim, İstihdam, Girişimcilik gibi konuları içeren Kariyer Mersin Çalıştayı yapılarak kentin dinamikleri arasında var olan iletişimin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.