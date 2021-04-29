Kariyer Günleri 6-7 Mayıs’ta online düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi ve birçok kuruluşun ortaklığında “Online Kariyer Günleri” düzenlenecek. Kariyer Günleri, 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Online Kariyer Günleri etkinliği, akademi ve iş dünyasını bir araya getirerek; öğrencilerin kariyer yolculuklarına katkı sunacak.

MEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, geçen yıl Mersin Üniversitesi 20. Kariyer Günleri etkinliğini, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, etkinlik paydaşları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ve UK Danışmanlık ile “Dijital Çağda Kariyer Fırsatları” başlığı ile ilk defa çevrimiçi (online) olarak geniş bir katılımla gerçekleştirdikleri ifade etti. Prof. Dr. İlhan Ege, bu yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilecek Online Kariyer Günleri etkinliğinin ise “Kariyerinde Fark Yarat” mottosu ile 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde 6 oturum 17 davetli konuşmacı ile planlandığını belirtti. Ege, birbirinden önemli konuşmacıların yer alacağı Online Kariyer Günlerine tüm öğrenci ve mezunları davet etti.

Belirli sayıda oturuma katılan öğrencilere “Dijital Katılım Belgesi” verilecek olan etkinliğe MEÜ öğrencilerinin katılabilmesi ve dijital katılım belgesi alabilmesi için Kariyer Merkezinin kariyer@mersin.edu.tr adresine, ‘ad-soyad, birim, bölüm, TC kimlik no, mobil telefon ve mail adresi’ bilgilerini göndermeleri gerektiği belirtilen açıklamada, Dijital Katılım Belgeleri mail adreslerine gönderileceği bildirildi.