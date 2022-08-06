banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Kariye Merkezi, iş arayanlara projeler üretmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen “Yetenek Dönüşüm" projesi ile gençler hem meslek kazanıyor hem de iş dünyasına hazırlanıyor.

MERSİN 06.08.2022, 11:13 06.08.2022, 11:22
Kariye Merkezi, iş arayanlara projeler üretmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen “Yetenek Dönüşüm" projesi ile gençler hem meslek kazanıyor hem de iş dünyasına hazırlanıyor.

Yetenek Dönüşüm projesinde devam eden 3 mesleki eğitim programının kursiyerlerine yönelik “Etkili İş Arama Teknikleri” eğitimleri verildi.Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin çalışma hayatını derinden etkilediğini, işlerin tanımı, içerikleri, çalışma şekilleri ve işverenin beklediği yetenek setlerinin değiştiği günümüzde, Kariyer Merkezi’nin iş gücü piyasasının dinamikleriyle işbirliğine dayalı projelerle değişime öncülük ettiğinin altını çizdi. Özada, ‘Dijital Liderler Mersin’de projesi ile kurumları geleceğin iş dünyasına hazırlamak, dijitalleşme ve insan kaynakları uygulamaları konularındaki 20 programa bin 750 kişinin katıldığını, ‘Kariyer Mersin’ projesi ile de özellikle kentteki üniversiteler işbirliğinde 5 etkinliğe 9 bin 500 kişinin katıldığını ifade etti. Özada, ayrıca ‘Mülakat Simülasyonu’ projesiyle iş arayan ve işverenleri buluşturarak, iş arayanlara mülakat deneyimi kazandıran 181 mülakat simülasyonu etkinliğine ise 3 bin 360 kişinin katılım sağladığını kaydetti.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu