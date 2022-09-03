Kardeşlik fidanı Mersin’den sonra Güney Moravya’ya dikildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi ile kardeşlik bağlarının kurulduğu Güney Moravya bölgesini ziyaret etti.

Güney Moravya Bölge Valisi Jan Groclih’e iade-i ziyarette bulunarak bölgede bir dizi temaslar gerçekleştiren Başkan Seçer, temasların ardından Vali Grolich ile birlikte iyi niyet ve iş birliği anlaşmasını imzaladı. Güney Moravya Bölge Valisi Jan Grolich, geçtiğimiz yıl Mersin’deki incelemelerin ardından Başkan Seçer’le yaptığı görüşmede, Mersin’i çok ilginç bir kent olarak gördüğünü belirterek, “Biz de sizi Güney Moravya’ya davet etmek isteriz. Sadece şehir merkezinde değil, bizim bölgemize de neler yaptığımızı görmenizi dileriz” ifadelerini kullandmıştı.

Başkan Seçer de davet üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ile birlikte, 9 bin 500 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en yoğun raylı sistem ağına sahip ve Çek Cumhuriyeti’nin silikon vadisi de denilen Güney Moravya bölgesinde, 2 gün boyunca temaslarda bulundu. Vali Grolich ve bölge meclis yetkilileri tarafından ilgiyle karşılanan Seçer’in yer aldığı toplantılara, Türk iş insanlarının kurmuş oldukları Çek-Türk Dostluk Derneği temsilcileri de katıldı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu mimarisinin görkemli bir örneği olan Valilik makamında, Meclis üyelerinden oluşan temsili bir heyet huzurunda Başkan Seçer ve Vali Grolich, iki şehir arasında yapılacak iş birliklerine dair açıklamalar yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Vali Grolich, Çekçe, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan iyi niyet ve iş birliği ortak metnini imzaladı.

Güney Moravya Bölgesi Valisi Jan Grolich’in Türkiye ziyaretinde Mersin’de dikilen kardeşlik fidanı, bu kez Başkan Seçer’in Çek Cumhuriyeti gezisinde Güney Moravya’da dikildi. Başkan Seçer ve Vali Grolich, Valiliğe ait görkemli bir parkta diktikleri fidana can suyunu yine birlikte verdi.