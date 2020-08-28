Karaduvar sahiline duşlar yerleştirildi
AKDENİZ BELEDİYESİNCE DAHA ÖNCE YENİ İSTİNAT DUVARI ÖRÜLEN, TOPRAK SERİMİNİN ARDINDAN PEYZAJ DÜZENLEMESİ YAPILARAK AĞAÇLANDIRILAN KARADUVAR SAHİLİNE, VATANDAŞLARIN KULLANIMI İÇİN DUŞ YERLEŞTİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Akdeniz Belediyesince daha önce yeni istinat duvarı örülen, toprak seriminin ardından peyzaj düzenlemesi yapılarak ağaçlandırılan Karaduvar sahiline, vatandaşların kullanımı için duş yerleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Akdeniz’de balıkçılığın ve tarımın en önemli merkezlerinden biri olan Karaduvar Mahallesi’ne yönelik, yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yüzmek veya piknik yapmak amacıyla Karaduvar sahiline gelen vatandaşların talebi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın da talimatı üzerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sahile duşlar yerleştirildi.
Sunulan hizmet, yüzmeye gelen her yaştan vatandaş ile mahalle sakinlerinin beğenisini toplarken, çalışmaların sürdüğü sahile, önümüzdeki günlerde soyunma kabinleri de yerleştirilecek.
“Karaduvar Mahallemizi değiştiren hizmetlerimiz devam edecek”
Karaduvar Mahallesi’ni, Akdeniz’in cazibe merkezlerinden birine dönüştürmek için hizmetlerin süreceğini kaydeden Başkan Gültak, “Karaduvar sahilimize; vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve mutlu şekilde kullanabilmesi amacıyla duşlar yerleştirdik. Sahile, önümüzdeki günlerde soyunma kabinleri de kuracağız. Geçen yılsonuna doğru Mersin ve Akdeniz’de ilk kez düzenlediğimiz balık festivali ile gündeme gelen, kent ve ülke çapında tanınan Karaduvar Mahallemizi dönüştürmeye ve hak ettiği hizmet ve çalışmaları sunmaya devam edeceğiz” dedi.
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