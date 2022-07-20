Karaduvar Balık Festivali bu yıl eylül ayında yapılacak

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gelenekselleşen Karaduvar Balık Festivali’nin 3’üncüsünü, eylül ayı sonunda gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, Mersinlileri pazar günü Esenli Mahallesi’nde ilki düzenlenecek olan Esenli Üzüm Şenliği’ne davet etti.

Gültak, mahalle ziyaretleri çerçevesinde bu kez Karaduvar Mahallesi’ne konuk oldu. Parti yetkilileri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarete, Mahalle Muhtarı Fikret Altan ve birçok mahalle sakini katıldı.

“İmar sıkıntısı çözülecek”

Karaduvar’da, konutları olan fakat bu konutları imarda ticaret alanına çevrilmiş vatandaşlar olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Gültak; “Büyükşehir Belediye Meclisinde buna itiraz ettik. İtiraz edilen yerlerin hemen hepsini Büyükşehir Belediyesi idaresi kabul etmiş, bir kısmı da komisyonlara kalmış. Böylelikle Karaduvar’ın yapılacak imardan dolay vatandaşlarımızın mağduriyeti olmayacak. Konunun bizzat takipçisi olacağım. Bizi yıpratma adına yapılan açıklamaları lütfen dikkate almayın” dedi.

“Karaduvar’ı artık milyonlar tanıyor”

Başkan Gültak, ilk ikisi büyük ilgi gören, kent ve ülke çapında büyük ses getiren Karaduvar Balık Festivali’nin 3’üncüsünü, bu yıl eylül ayının son haftası içerisinde organize etmeyi planladıklarını belirtti. Gültak, festivale çok ünlü bir sanatçının katılımının büyük oranda netleştiğini belirtti, ancak isim vermedi. Balık festivali sayesinde Karaduvar’ı artık milyonların tanıdığını vurgulayan Başkan Gültak, festivalin geleneksel hale geldiğinin altını çizerek, “Biz olsak da olmasak da bundan sonra kim gelirse gelsin bu festivali yapmak zorunda. Çünkü Karaduvar ve Mersin için önemli bir festival. Binlerce insan geliyor, buradaki esnaf para kazanıyor, mahalleli ürününü satıyor. Özellikle ikinci festivalden sonra Karaduvar’ın her anlamda daha da hareketlendiğini gördüm” diye konuştu.

“Türkiye’nin en güzel balıkçı kasabalarından biri Karaduvar’dır”

“Festival ile bizim amacımız 2 günlük iş değil. Şehrin ve Karaduvar’ın kaderini değiştirmek” diyen Başka Gültak, şöyle konuştu; “Karaduvar ile ilgili farklı düşüncelerimiz var. Bana göre Karaduvar, Türkiye’nin en güzel balıkçı kasabalarından biridir. Ama biraz düzenlemeye, güzelleşmeye ihtiyacı var. Fakat yıllarda bunlar yapılmamış. Bizimle birlikte hareketlendi, daha da güzel olacak.”

Kaderine terk edilen Karaduvar sahilinde yaptıkları düzenleme çalışmaları ile bölgenin her gün yüzlerce insanın uğradığı bir sahile dönüştüğünü kaydeden Başkan Gültak; Gençlik ve Spor Bakanı ile projeyi görüştüğünü, yakın süre içinde Spor Toto Teşkilatı ile yapılacak sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Karaduvar’a modern ve eksiksiz bir futbol sahası kazandıracaklarını ifade etti.

“Kentsel dönüşümü 8-10 mahallede daha gerçekleştireceğiz”

Başkan Gültak, Mersin ve Akdeniz’in kurtuluşunun kentsel dönüşüm projelerinde olduğunun altını bir kez daha çizerek, Çay ve Barış mahallelerinde gerçekleşen projelerin hızla ve büyük bir başarıyla ilerlediğini anlattı. Gültak, “Önümüzdeki dönem yeniden aday olup inşallah sizlerin sayesinde seçilmemiz halinde 8-10 mahallemizde daha kentsel dönüşüm projesi başlatacağız. Dönüşümle ortaya çıkan kazançtan vatandaşlarımız faydalanıyor. Kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Bu şekilde Akdeniz’i değiştiriyor ve zenginleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 24 Temmuz Pazar günü Esenli Mahallesi’nde ilki düzenlenecek Üzüm Şenliği’ne de mahalle sakinleri ve tüm Mersinlileri davet etti. Konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Gültak, sonrasında Karaduvar Kültür Sanat Evi’ni ziyaret ederek, kursiyer kadınlar ile eğitim alan kreş çocuklarıyla bir araya eldi.